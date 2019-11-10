Под Киевом пьяная женщина снесла пять автомобилей [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 ноября, под Киевом произошло масштабное ДТП. Женщина за рулем Ford на парковке смяла 5 автомобилей. Об этом сообщает "Информатор".
Автомобили стояли на размеченной парковке во дворе, когда в них влетел Ford. Часть машин развернуло, пять транспортных средств получили повреждения.
Женщину доставили в медицинское учреждение, но и там она не захотела общаться с врачами и сдавать анализы
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также под Днепром мужчину убили стулом.
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