Tesla виходить на європейський ринок. Американський концерн відкриває свій перший завод у Європі. Побудують його в Німеччині, під Берліном. Планується, що фабрика почне працювати до кінця 2021 року. Тетяна Логунова розкаже більше.

Повідомлення про відкриття заводу стало для німців повною несподіванкою. Тим більше, що озвучив цю сенсаційну новину особисто Ілон Маск. Голова концерну несподівано з'явився на церемонії нагородження премією "Золоте кермо", яку проводить один із німецьких таблоїдів. І заявив - "Тесла" відкриває завод у Німеччині. Мовляв, у концерні розглядали кілька варіантів для будівництва підприємства, втім, зрештою обрали Берлін.

Це буде не завод, а "гігафабрика" - пообіцяв Ілон Маск. Побудують її за містом, неподалік столичого аеропорту. Випускатимуть на підприємстві електрокари й батареї до них. Окрім заводу, планується відкрити ще інженерний та дизайнерський центри.

Рішення Маска вже привітали німецькі політики. За попередніми оцінками, реалізація проекту дасть змогу створити щонайменше 10 тисяч робочих місць. І, звісно, в рази збільшити інвестиційну привабливість регіону.

"Рішення компанії Тесла відкрити завод у Німеччині - великий успіх для нашої країни. В останні місяці за це право боролися різні європейські країни, і те, що виграла саме Німеччина, - чудова новина. Це дасть змогу нам створити нові й стабільні робочі місця, покращить міжнародну репутацію Німеччини як автомобільної країни і стане віхою на шляху до електромобільності", - говорить Петер Альтмайєр, міністр економіки Німеччини.

"Це надасть поштовху для створення нових робочих місць, залучення інвестицій до нашого регіону і загалом концепції електромобільності. Відкриття такого заводу в Європі, поблизу Берліна, запустить і інші інноваційні процеси", - говорить Міхаель Мюллер, мер Берліна.

На думку аналітиків, Німеччина обрана з прицілом на експорт - країна межує з Нідерландами й Бельгією. А там традиційно високий попит на електрокари. Наразі у "Тесли" є дві подібні гігафабрики - у Сполучених Штатах. Третю мають збудувати в китайському Шанхаї ще цього року.