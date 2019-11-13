Земельна реформа в Україні: експерти розкритикували аграрну політику Кабміна [ Редактировать ]
У Держбюджет-2020 на підтримку кредитування в рамках земельної реформи заклали чотири мільярди і 400 мільйонів гривень. По це повідомили урядовці. Чи реально буде скористатися цими коштами в рамках земельної реформи, яка передбачена на кінець 2020? Дивіться в матеріалі
Майже чотири з половиною мільярди гривень на підтримку кредитування аграріїв у рамках земельної реформи. Міністерка фінансів Оксана Маркарова, між іншим повідомляє про це на своїй сторінці у Фейсбуку в дописі з хештегом #такринкуобігуземлі. Утім, політологи запевняють: ця заява - спроба збити соціальну напруженість довкола законопроекту про ринок землі.
"Сам факт появи такої заяви це спроба збити суспільну недовіру до ініціатив пов'язаних з продажем землі", - вважає Олексій Якубін, політолог.
"Это такая своеобразная подачка, которую власть бросает фермерам, чтобы сбить накал социального напряжения", - говорить Олексій Кущ експерт інституту Growford.
На думку політологів, просто закласти гроші в бюджет недостатньо. Щоб передати кошти тим, хто їх справді потребує, необхідно спочатку створити для цього механізм. Бо суму на аграрні дотаціїї закладали й раніше, та до фермерів вони не доходили.
"Хочеться вірити, сподіватися, що так буде, тому що в принципі ці механізми, вони були передбачені бюджетами і попередніх років, але дуже часто складалося так, що відповідні дотації і відшкодувння з бюджету отримували якраз великі агрохолдинги, а не дрібні фермерські господарства", - говорить Олександр Мусієнко, політолог.
"Сказати, що у нас є така сума в бюджеті, це ще не означає, що ці кошти реально отримують люди, які на ці кошти потребують. Якщо рухатися за логікою уряду то ринок землі запрацює лише з жовтня 2020 року, виникає питання а ці чотири мільярди - це коли зможуть фермери ними користуватись? На весні цього року? Чи восени 2020 коли буде закінчуватись фінансовий рік і їм скажуть так а як ви зможете скористатись коштами, вже закінчується все, в наступному році ми вам якось будемо допомагати", - говорить Олексій Якубін, політолог.
Економісти називають земельну реформу токсичною та впевнені - монокоаліція у парламенті ухвалює рішення під тиском.
"Многие депутаты из монокоалиции понимают всю токсичность этой реформы. На самом деле они являются не субъектами законодательной инициативы, а объектами. Их используют, для того, чтобы они нажимали на кнопки, происходит это потому что в окружении президента Зеленского есть определенные драйверы этой земельной реформы, которые контактируют с западными финансовыми группами, которые заинтересованы в открытии рынка земли.
Цікавий факт, що презедент не хоче виступати суб'єктом подання цього закону про продаж землі, тому це робиться або від імені Уряду, або ВР. Я думаю що всі ці ігри навколо цього законопроекту пов'язані з тим, що Володимир Зеленський він розуміє, що суспільна думка не є готовою до того, щоб прийняти такий закон і він не хоче брати на себе відповідальність", - говорить Олексій Кущ експерт інституту Growford.
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