Доки депутати сперечалися під стінами парламенту знов було гаряче. Тисячі фермерів з усієї країни протестували проти прийняття законопроекту при ринок землі. І навіть проілюстрували до чого можуть призвести такі реформи. Докладніше - у матеріалі Даніїла Снісара.

Вінки, труна та мертва свиня. Від самого ранку під стінами парламенту знов почали збиратися фермери. Кажуть хотіли влаштувати шокову терапію для депутатів, які прямували на ранкове засідання. Народних обранців на прохідній зустрічали гаслами та похоронною процесією.

"Це показник того, що цим голосуванням вони ставлять під загрозу. Знищення українського тваринництва. Тому що станом, навіть, на серпень-вересень місяць, уже вирізалось більше п'ять тисяч голів верха. Молочного скотарства. І це ви відразу побачили відбувся ріст цін на молочну продукцію. Це саме буде відбуватися і з свинарством. Те саме буде відбуватися, вибачте із селом. Тому що великі агрохолдинги, їх не цікавить, чи буде взагалі там село, їх цікавить лише заробіток", - говорить Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

На думку фермерів, вікдриття земельного ринку, як пропонує парламентський комітет, загубить наше скотарство. Кажуть - одних лише розмов про продаж землі вистачило, щоб підприємства почали масово продавати й вирізати худобу.

"На сьогоднішній день статистика показує - із динамікою, якщо за 8 місяців, 25 тисяч вирізаного поголів'я, то за останні три місяці - 4, 5 і 6 тисяч. Тобто, по тисячі додається в середньому. І сьогодні в Одесі порти позабивані цими скотовозами. Вивозять. Ліван всьо скупляє, всю худобу, яка є. З нашого району 500 голов вивезли - агрохолдинг продав. Тіх всіх корів. Ви розумієте, що робиться? Ми сьогодні останемся без молока. А наше молоко іде на дитяче харчування", - говорить Валерій Колоша, фермер.

Учасники акції натомість закликають земельний ринок реформувати. А головне обмежити кількість гектарів, які можна продати в одні руки. Наполягають аграрії й на створенні нового контролюючого органу. Селяни нарікають на корупцію в системі.

"Сьогодні у нас тут лежить свиня. А завтра тут будуть лежати наші корови. Держгеокадастр позабирав усі земельні ділянки, які знаходяться - за межами села. У тому числі пасовища. Пасовища, на який є державний акт, яким передавалося селянам на довічне користування. І геокадастр знову починає заново роздавать. Уже знову дві земельні ділянки - одна два гектари, друга - 10 соток під будівництво. Тобто, геокадастр, нічим не мотивує, знову забирає і знову продає", - говорить Галина Сулим, фермерка з Чернігівщини.

І хоча в першому читанні закон про землю нардепи все-таки ухвалили, зупиняти боротьбу аграрії не мають наміру. Фахівці вже розпочали роботу над поправками до проекту закону, які запропонують парламенту перед другим читанням.