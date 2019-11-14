Москва звинувачує українця в участи у бойових діях на території Чечні

Затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це повідомили в МВС. За інформацією міністерства звільнення стало можливим через вчасне клопотання відомства.

Мовляв, Українське бюро Інтерполу відреагувало одразу після затримання. І надало документи, які свідчили про зловживання Росії своїм правом звернення до цієї організації.

Нагадаю, Ігоря Мазура затримали у Польщі дев'ятого листопада - на вимогу Інтерполу. Москва звинувачує українця в участи у бойових діях на території Чечні.