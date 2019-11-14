На Буковині та Черкащині виявили нелегальний видобуток гравію та піску [ Редактировать ]
Нелегальний видобуток гравію та піску виявили на Буковині та Черкащині. Два підприємства в Чернівецькій області добували гравій з державного кар'єру, хоча розробку родовища офіційно зупинили ще п'ять років тому.
Збитки для держави сягають майже 20 мільйонів гривень. А на Черкащині таку ж саму оборудку організували керівники приватного цегельного заводу.
До того ж видобуток проводили в кар'єрі, де можливі зсуви ґрунту, що створює загрозу для життя людей.
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