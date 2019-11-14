У Верховній Раді представили концепцію нового закону про медіа [ Редактировать ]
Визначення "медіа" та "не медіа", санкції проти неприбуткових ЗМІ, поняття дезінформації та кримінальна відповідальність за поширення фейкових новин. Це концепція нового закону про медіа, яку днями представили в Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Цей законодавчий акт має замінити попередні закони, що діють у ЗМІ. Деяким із них понад 20 років, - нарікають у ЗЕ-команді. Законопроект про медіа президент Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити до 31 грудня. Досвідчені представники української журналістики концепт розкритикували.
"Те що зараз акцентують там, що законодавство старе 97 року та інше, то я прихильник нехай то 97 року, але воно можливо нейтральне щодо свободи слова щодо утисків наших прав, ніж ми будемо говорити про 2019, але журналісти будуть боятися зайвого слова сказати чи порушити теми в журналістських розслідуваннях чи інше", - говорить Сергей Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.
"Ми можемо опинитися в дуже небезпечній ситуації, коли медіа говорять якусь правду, якийсь факт який не хоче влада, щоб був оприлюднений і дуже легко тоді звинуватити у маніпуляції. Я зі свого минулого досвіду можу сказати, що я ловила і владу на поширенні фейків, так як у нас зараз влада поширює фейки, то ми такого ще не бачили, вона їх генерує, з відставкою Богдана це класичний приклад після цього я вже не знаю що можна сказати", - говорить Наталія Лігачова, Голова ГО "Детектор медіа".
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