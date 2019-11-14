В пятницу, 15 ноября, гигантская волна протащила по пляжу туристов. Она сбила с ног и протащила по пляжу группу туристов на знаменитом своим черным песком пляже Исландии. Видео опубликовало Daily Mail.

Полицейский Сигурур Сигурбьорнссон (Sigurour Sigurbjornsson) стоял на скале и снимал разгуливавших по берегу туристов, когда пляж накрыла волна.

В результате один из туристов получил травму плеча и был доставлен в ближайший госпиталь.

Ранее сообщалось, что женщина бросила работу ради котят.