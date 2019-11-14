Гигантская волна протащила по пляжу туристов [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, гигантская волна протащила по пляжу туристов. Она сбила с ног и протащила по пляжу группу туристов на знаменитом своим черным песком пляже Исландии. Видео опубликовало Daily Mail.
Полицейский Сигурур Сигурбьорнссон (Sigurour Sigurbjornsson) стоял на скале и снимал разгуливавших по берегу туристов, когда пляж накрыла волна.
В результате один из туристов получил травму плеча и был доставлен в ближайший госпиталь.
Ранее сообщалось, что женщина бросила работу ради котят.
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