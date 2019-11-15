Спорт - понад усе. У Нью-Делі попри густий смог школярів вивели на забіг вулицями міста. Усі освітні заклади там зачинені через надто брудне повітря. Та організатори змагань від марафону не відмовляються, кажуть: це - важлива традиція.

Останніми днями екологічна ситуація в Нью-Делі погіршилася. Рівень забруднення атмосфери майже вдесятеро перевищує норму.

"Ми скоротили дистанцію забігу через забруднення повітря. Це змагання має символічне значення, діти готувалися до нього місяцями. Ми не знали про надзвичайний стан", - говорить Амод Кантх, організатор забігу.