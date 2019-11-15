У Нью-Делі під час смогу школярів зігнали на марафон [ Редактировать ]
Спорт - понад усе. У Нью-Делі попри густий смог школярів вивели на забіг вулицями міста. Усі освітні заклади там зачинені через надто брудне повітря. Та організатори змагань від марафону не відмовляються, кажуть: це - важлива традиція.
Останніми днями екологічна ситуація в Нью-Делі погіршилася. Рівень забруднення атмосфери майже вдесятеро перевищує норму.
"Ми скоротили дистанцію забігу через забруднення повітря. Це змагання має символічне значення, діти готувалися до нього місяцями. Ми не знали про надзвичайний стан", - говорить Амод Кантх, організатор забігу.
по теме
Британський потоп: Північна Англія йде під воду
У полоні стихії опинилися близько сотні жителів Шеффілда - люди прийшли в торговий центр на різдвяний ярмарок, а вибратися звідти не змогли
Туманна історія: хто зіпсував повітря у Києві
Чому Україну накрило їдким смогом, наскільки це небезпечно для здоров'я і чи можна убезпечитися від подібних явищ у майбутньому?
На Запоріжжі вчитель "виховує" учнів стусанами
Щойно інцидент набув розголосу в інтернеті - під відео з'явилися коментарі: мовляв, це вже не перший випадок грубого поводження вчителя з дітьми. Це підтверджують і самі учні
У Карпатах ведмеді навідуються по їжу до людських осель
Замість сплячки. У Карпатах ведмеді дедалі частіше підходять до людських осель. Що не так у лісі?
У Венеції запровадили надзвичайний стан
Венеція потерпає від наймасштабнішої за останні 50 років повені