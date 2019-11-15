Под Тернополем ребенок "сварил" себя в кипятке [ Редактировать ]
В четверг, 14 ноября, в Тернопольской области в поселке Онишковцы произошло жуткое происшествие. Так, в больницу была доставлена 11-месячная девочка с ожогами, передают местные СМИ.
По предварительной информации, ребенок опрокинул на себя посуду с кипятком. У маленькой пациентки травмированы предплечье и голень - ожог 1-2 степеней.
В больнице ребенку сделали первичную хирургическую обработку ран, наложили повязку с антисептиком.
Ранее сообщалось, что ребенок устроил "квест" и застрял в стиральной машине.
по теме
Сорвала цепочку: в школе нагло ограбили 6-летнего ребенка
В Киеве в одной из школ, которая расположена на Гната Юры, произошло ЧП
В Киеве трагически погибла 14-летняя девочка
Происшествие случилось в Голосеевском районе Киева на улице Ломоносова, 36а
Гайтана показала очаровательную дочь
На видео Гайтана дефилирует на подиуме вместе с малышкой
Под Житомиром ребенок погиб во время пожара
В четверг, 7 ноября, в поселке Романов Житомирской области произошел пожар
В Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты
Пострадавшего госпитализировали с травмой средней тяжести