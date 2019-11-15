В четверг, 14 ноября, в Тернопольской области в поселке Онишковцы произошло жуткое происшествие. Так, в больницу была доставлена 11-месячная девочка с ожогами, передают местные СМИ.

По предварительной информации, ребенок опрокинул на себя посуду с кипятком. У маленькой пациентки травмированы предплечье и голень - ожог 1-2 степеней.

В больнице ребенку сделали первичную хирургическую обработку ран, наложили повязку с антисептиком.

Ранее сообщалось, что ребенок устроил "квест" и застрял в стиральной машине.