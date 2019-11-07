В Афганистане в провинции Пактия трагически погибли четыре судьи. Известно, что чиновники ездили в отпуск, а на обратном пути на них напали вооруженные люди из засады.

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По предварительной информации, на них напали люди из движения "Талибан", однако эта группировка пока не взяла на себя ответственность.

Во время движения в деревне Тахири взорвалось устройство. Также погибли ученики начальной школы.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане зверски убили 17 человек.