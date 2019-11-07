Возвращались из отпуска: трагически погибли четыре судьи и дети [ Редактировать ]
В Афганистане в провинции Пактия трагически погибли четыре судьи. Известно, что чиновники ездили в отпуск, а на обратном пути на них напали вооруженные люди из засады.
По предварительной информации, на них напали люди из движения "Талибан", однако эта группировка пока не взяла на себя ответственность.
Во время движения в деревне Тахири взорвалось устройство. Также погибли ученики начальной школы.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане зверски убили 17 человек.
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