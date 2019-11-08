В Харьковской области, в городе Мерефа, произошло ЧП. Ребенок застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место происшествия прибыли спасатели.

"Прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", - говорится в сообщении.

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Спасатели призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали "квесты" из стиральной машины.

Ранее сообщалось, что в Одессе дети подорвали грузовик, а под Житомиром ребенок погиб во время пожара.