В пятницу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

Владимир Зеленский проинформировал французского президента об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Франции в Украину.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".

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