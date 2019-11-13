Зеленский подписал указ о сокращении воинских званий [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №845/2019 "О некоторых мерах по оптимизации перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям". Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, Кабинет министров, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Служба судебной охраны должны до 21 ноября предоставить предложения по перечням должностей, подлежащих замещению.
Ранее сообщалось, что президент назначил нового главу Полтавской ОГА.
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