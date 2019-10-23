Специализированная антикоррупционная прокуратура завела уголовное дело, с целью проверки возможного совершения коррупционного преступления депутатами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

"Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тысяч долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке о объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что "слуг народа" проверят на полиграфе. А также Давид Арахамия признал, что реакция на согласование формулы Штайнмайера показала провал коммуникации со стороны власти.