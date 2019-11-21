Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака по требованию суда. Об этом сообщает "Громадське".

По словам пресс-секретаря НАБУ Светланы Олефера, суд обязал открыть производство.

"Суд обязал открыть производство по определенным фактам. На запрос журналистов мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - отметила она.

Квалификацию дела не разглашают.

Напомним, что на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.