Против Грицака открыли уголовное дело - СМИ [ Редактировать ]
Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака по требованию суда. Об этом сообщает "Громадське".
По словам пресс-секретаря НАБУ Светланы Олефера, суд обязал открыть производство.
"Суд обязал открыть производство по определенным фактам. На запрос журналистов мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - отметила она.
Квалификацию дела не разглашают.
Напомним, что на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
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