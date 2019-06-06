Увольнение Грицака: в Раде не приняли решение [ Редактировать ]
В четверг, 6 июня, на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
За соответствующее решение не набралось нужное количество голосов депутатов.
Ранее сегодня парламент не уволил главу МИД Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.
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