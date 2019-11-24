Люди которые соблюдают диету и следят за своим здоровьем, часто ошибочно не употребляют в своем рационе бананов. Медики рассказывают, что этот фрукт содержит в себе много полезных веществ, которые положительно влияют на наш организм.

Мы расскажем вам о главных свойствах бананов и почему же их нужно есть ежедневно.

Улучшают пищеварение. Бананы полезны для пищеварительной системы. Согласно аюрведе, их употребление стимулирует выделение пищеварительных соков. За счет своей волокнистости бананы полезны даже людям с хроническими проблемами пищеварения.

Регулируют уровень сахара в крови. Бананы отличаются высоким уровнем растворимых волокон. Это значит, что после их употребления сахар в кровь высвобождается медленно, что также способствует регуляции процесса выработки инсулина.

Полезны для почек. В бананах содержится очень много калия – микроэлемента, необходимого для поддержания водно-солевого баланса. Из-за нехватки калия появляются проблемы и с сердцем, и с почками, возникают отеки, растет риск образования камней, повышается артериальное давление. Один спелый банан в день снабжает организм нужным калием.

Предотвращают запор. За счет наличия большого количества клетчатки и воды бананы являются эффективным домашним средством для борьбы с запором и нерегулярной дефекацией.

Способствуют здоровью костей. Калий, присутствующий в бананах в большом количестве, замедляет потерю кальция и тормозит тем самым возрастное ослабление костей.

Совет специалистов. Так как бананы медленно перевариваются, есть их перед едой не стоит, иначе может возникнуть вздутие живота. Также не следует пить после употребления бананов воду или соки и употреблять бананы натощак. Их лучше всего есть спустя час после приема пищи.

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