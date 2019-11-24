В понедельник, 25 ноября, православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, который родился в одном из древнейших городов Кипра - Аматусе.

В прошлом этот день считали концом свадебной недели. После этого молодые женились только в конце зимы.

Погода в этот день всегда была, как правило, прохладной и ветреной.

Главные приметы в этот день:

Если в этот день снежок выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.

25 ноября нужно сделать доброе дело. Этим вы облегчите посмертную участь умерших родственников.

Если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы.

На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго. А вот девушкам не стоит в этот день приобретать обувь на пару с подругой - к неудачам на любовном фронте.

Прислушивайтесь к советам, данным 25 ноября, потому что они вам помогут в жизни.

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