День Иоана: приметы и суеверия в праздник [ Редактировать ]
В понедельник, 25 ноября, православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, который родился в одном из древнейших городов Кипра - Аматусе.
В прошлом этот день считали концом свадебной недели. После этого молодые женились только в конце зимы.
Погода в этот день всегда была, как правило, прохладной и ветреной.
Главные приметы в этот день:
- Если в этот день снежок выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.
- 25 ноября нужно сделать доброе дело. Этим вы облегчите посмертную участь умерших родственников.
- Если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы.
- На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго. А вот девушкам не стоит в этот день приобретать обувь на пару с подругой - к неудачам на любовном фронте.
- Прислушивайтесь к советам, данным 25 ноября, потому что они вам помогут в жизни.
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