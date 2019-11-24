Трамп рассказал о реакции американцев на его импичмент [ Редактировать ]
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа не поддерживают 75% граждан Америки. Об этом сам Трамп сообщил в своем Twitter.
"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!", - написал он.
Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил возможную отставку Помпео, а также в Сенате сделали важное заявление касательно импичмента президента США.
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