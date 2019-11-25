На Донеччині через обстріли зайнялись дачі [ Редактировать ]
Через обстріли бойовиків у дачному виселку на Донеччині спалахнула пожежа. Напередодні російські окупанти з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів обстріляли позиції підрозділів ООС у районі Березового.
Внаслідок обстрілу загорілася суха трава. Вогонь перекинувся на людські помешкання - вщент вигоріли 6 будівель. Українські армійці оперативно евакуювали цивільне населення.
За інформацією штабу, постраждалих у пожежі немає.
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