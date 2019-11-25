За інформацією штабу, постраждалих у пожежі немає

Через обстріли бойовиків у дачному виселку на Донеччині спалахнула пожежа. Напередодні російські окупанти з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів обстріляли позиції підрозділів ООС у районі Березового.

Внаслідок обстрілу загорілася суха трава. Вогонь перекинувся на людські помешкання - вщент вигоріли 6 будівель. Українські армійці оперативно евакуювали цивільне населення.

За інформацією штабу, постраждалих у пожежі немає.