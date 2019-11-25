Аварія за участю Миколи Кулеби: чиновник знаходиться у тяжкому стані [ Редактировать ]
За фактом ДТП, у якому постраждав Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, відкрито кримінальне провадження. Наразі чиновник у реанімації в тяжкому стані. Постраждали також двоє його синів.
Один з них теж у реанімації. На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло.
Аварія сталася в селищі Чабани під Києвом. У машину посадовця врізався мікроавтобус "Фольксваген". Його водій теж тяжкотравмований.
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