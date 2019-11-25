Надзвичайна ситуація у Світловодську на Кіровоградщині. У 40-тисячному місті не опалюється половина будинків. Доведені до розпачу люди вийшли на чергову акцію протесту і перекрили рух на Кременчуцькій ГЕС. Докладніше - в наступному матеріалі.

"Вам тепло? Вам тепло? Я в частном доме, мне повезло. - А мы в квартире, у меня двое детей!"

Із галасом і скандалами жителі Світловодська перекрили дорогу на Кременчуцьку гідроелектростанцію. Попри обіцянки місцевого приватного теплопостачальника та чиновників відновити опалення - в їхніх оселях досі холоднеча.

"Ми мерзнемо, діти мерзнуть, садочки. Треба дитину десь залишати, а нема на кого. Доводиться мітінгувати, а що робити!"

Ще 16 листопада підприємство "Світловодськпобут" відзвітувало про запуск п'яти котелень. Та більша частина 40-тисячного міста досі без опалення. Через численні пориви теплотраси квартири, лікарні та навчальні заклади не обігріваються.

Ірина каже: у дитячому садку, де вона працює вихователькою, температура вище за п'ять градусів не піднімається. І у власній квартирі відігрітися не вдається: замерзають навіть декоративні рибки.

"Для того, чтобы они не замерзли там, я забрала их к себе домой. Теперь у меня как бы тоже они подохли, практически ничего не осталось - потому, что холод такой, они всплыли пузом кверху", - говорить Ірина Павлова, жителька Світловодська.

Опалювальний сезон у місті зірваний, кажуть у міській раді. Причина - зношеність тепломереж і, як наслідок, низький тиск у котельнях. За час своєї роботи, запевняє секретар міськради, підприємство "Світловодськпобут" жодного разу не ремонтувало мережу і вона просто згнила.

"По факту маємо, що деяка частина міста не дає замерзнути саме магістралям, а деяка частина міста вже замерзла - в них по горищам іде розводка вже поперемерзало, навіть у приміщенні виконавчого комітету", - зазначив Юрій Сапянов, секретар Світловодської міськради.

У п'ятницю міська рада оголосила надзвичайну ситуацію у Світловодську. Та чиновники з Кіровоградської адміністрації вважають: вона не критична. У будинках, лікарнях і навчальних закладах, за їхніми словами, опалення поступово включають. Причиною затримок там називають бездіяльність міської влади та підприємства. Хоча ще влітку область звітувала: проблем не має.

"Зараз ми аналізуємо, чому подавалась інформація та, яка говорила про готовність підприємства і можливість розпочати опалювальний сезон і та ситуація, яку ми зараз бачимо безпосередньо під час запуску, оскільки це дві різні інформації за змістом", - зазначив Сергій Коваленко, перший заступник голови Кіровоградської ОДА.

Коли громадські заклади й помешкання жителів Світловодська опалюватимуться не відомо. Тільки сьогодні у місті виявили ще півтора десятка поривів, які не дозволяють подати тепло у кілька мікрорайонів.