Перемога демократії. На виборах у Гонконгу пропекінські партії зазнали поразки від опозиційних кандидатів. Як це позначиться на автономії і чи покладе край масовим заворушенням - з'ясовували наші кореспонденти.

Уперше за кілька місяців вихідні в Гонконгу минули спокійно. Цього разу проти пропекінських політиків - незгодні мали змогу висловитися у бюлетенях. Активність виборців була рекордною - понад 70 відсотків.

"Це не просто вибори до районних рад, це радше референдум - з питання, чи підтримують люди те, що відбувалося в Гонконгу останнім часом", - наголошує Рон, студент.

Жителі Гонконгу обирали членів 18 районних рад. Раніше більшість у всіх їх належала прокитайським партіям. Тепер ситуація кардинально змінилася. За попередніми результатами, кандидати від демократичних сил вибороли майже 90 відсотків місць. Витіснити вдалося навіть відомих політиків.

До прикладу, представник демократичної партії Кері Ло замінить на посаді скандального політика Джуніуса Хо, який підтримував силовий розгін акцій.

"Я налаштований позитивно, та попереду ще довгий період боротьби. Наступного року під час виборів до місцевого парламенту нам треба втримати результат. А також домогтися звільнення затриманих протестувальників", - говорить Кері Ло, кандидат від Демократичної партії.

Результати цих виборів - точніше можна визначити, як символічні. Оскільки депутати районних рад не ухвалюють законів, а лише консультують місцевий уряд. Утім нинішня очільниця Гонконгу Керрі Лам уже опинилася під серйозним тиском.

"Це перемога всіх демократичних сил. Сподіваємося, що пані Кері Лам - дослухається до вимог активістів. Зокрема, розпочне незалежне розслідування жорстоких дій поліції за пів року масових протестів", - зазначає Лі Вінг-Тат, депутат від Демократичної партії.

Голова адміністрації автономії вже пообіцяла уважніше вивчити причини невдоволення громадян. Утім у Пекіні заявили: попри результати виборів, китайський уряд не йтиме на поступки.

"Найважливіше зараз для Гонконгу - відновити порядок. Цей адміністративний район залишається частиною Китаю. Уряд у Пекіні рішуче налаштований і надалі захищати свої інтереси в регіоні й дотримуватися принципу "одна країна - дві системи", - наголошує Ген Шуан, речник МЗС Китаю.

За прогнозами аналітиків, навіть символічна перемога на виборах не зупинить хвилю протестів.

"Активісти в Гонконгу розуміють, що не отримають незалежності від Китаю. Вони прагнуть елементарної поваги до своїх прав і демократичних традицій. Невдоволення зростатиме й далі, доки не буде відчутних поступок з боку влади й бажання вести діалог. І цей сценарій матиме сумні наслідки. Адже дедалі більше людей не бачать перспективи повернення до нормального життя", - підкреслює Джозеф Ю Шек Ченг, політичний аналітик.

Протести в Гонконгу почалися ще в червні - з вимог відкликати суперечливий закон про екстрадицію до Китаю. Нині ж активісти виступають проти втручання Пекіна у справи автономії і вимагають більших свобод.