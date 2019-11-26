Меланія Трамп зустріла головну ялинку Білого дому [ Редактировать ]
Американське президентське подружжя почало готуватися до Різдвяних свят. Напередодні перша леді Меланія Трамп зустріла головну ялинку Білого дому.
16-річне дерево заввишки понад п'ять метрів виростили в селищі Пітман, штат Пенсильванія. До Білого Дому доставили урочисто на запряженому кіньми візку.
Ялинку встановлять у Блакитній залі резиденції президента.
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