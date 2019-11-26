У Страсбурзі до Різдва посилили заходи безпеки у громадських місцях

Музика, пахощі глінтвейну, мандаринів і солодощів - різдвяний ярмарок у Страсбурзі цього року, на перший погляд, нічим не відрізняється від попередніх