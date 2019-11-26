Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, сообщает WABetaInfo.

Опция "Удаление сообщений" уже появилась в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Ее можно будет включить во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата".

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Через какой период сообщения будут удаляться сможет выбрать сам пользователь. Предлагаются варианты - час, день, неделя, месяц и год.

При этом ранее похожая функция уже появлялась под названием "Исчезающие сообщения".

Раньше сообщалось, что в работе Twitter случился сбой, а также в Facebook появилась новая функция.