Новая функция в WhatsApp лишит пользователей сообщений [ Редактировать ]
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, сообщает WABetaInfo.
Опция "Удаление сообщений" уже появилась в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Ее можно будет включить во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата".
Через какой период сообщения будут удаляться сможет выбрать сам пользователь. Предлагаются варианты - час, день, неделя, месяц и год.
При этом ранее похожая функция уже появлялась под названием "Исчезающие сообщения".
Раньше сообщалось, что в работе Twitter случился сбой, а также в Facebook появилась новая функция.
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