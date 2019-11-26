На трасі Київ-Одеса зіткнулися 11 автівок [ Редактировать ]
Масштабна ДТП за участи 11 автівок сталася зранку на трасі Київ-Одеса. В Уманському районі на Черкащині в аварію потрапили 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон".
В ньому було 20 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Травмувалися три особи, які перебували у різних автах.
Рух на цій частині дороги відбувається у реверсному режимі. У ДСНС кажуть, що трощу спричинила ожеледиця.
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