У ДСНС кажуть, що трощу спричинила ожеледиця

Масштабна ДТП за участи 11 автівок сталася зранку на трасі Київ-Одеса. В Уманському районі на Черкащині в аварію потрапили 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон".

В ньому було 20 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Травмувалися три особи, які перебували у різних автах.

Рух на цій частині дороги відбувається у реверсному режимі. У ДСНС кажуть, що трощу спричинила ожеледиця.