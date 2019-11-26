Правоохоронці викрили наркосиндикат, що діяв по всій країні та за кордоном. Про це повідомили у Нацполіції.

Під час обшуків вилучили наркотичні речовини на 25 мільйонів гривень. Затримано двох організаторів та 17 учасників угруповання. Один із підозрюваних - депутат ОТГ.

Зловмисники збували свій товар не тільки в Україні, а також в Молдові та Білорусі.