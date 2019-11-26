В Україні викрили масштабний наркосиндикат [ Редактировать ]
Правоохоронці викрили наркосиндикат, що діяв по всій країні та за кордоном. Про це повідомили у Нацполіції.
Під час обшуків вилучили наркотичні речовини на 25 мільйонів гривень. Затримано двох організаторів та 17 учасників угруповання. Один із підозрюваних - депутат ОТГ.
Зловмисники збували свій товар не тільки в Україні, а також в Молдові та Білорусі.
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