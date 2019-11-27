Туреччина продовжила військову операцію в Сирії [ Редактировать ]
Туреччина вирішила продовжити військову операцію в Сирії, - про це заявив на засіданні ради Нацбезпки країни президент Ердоган.
Операцію "Джерело Миру" поновили, через відмову курдів відвести свої сили від турецько-сирійського кордону.
Нагадаємо, 9 жовтня Анкара оголосила про введення на північ Сирії своїх військ з метою створення там буферної зони, яка мала би захистити турецькі кордони від сирійських курдів.
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