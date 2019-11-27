Туреччина вирішила продовжити військову операцію в Сирії, - про це заявив на засіданні ради Нацбезпки країни президент Ердоган.

Операцію "Джерело Миру" поновили, через відмову курдів відвести свої сили від турецько-сирійського кордону.

Нагадаємо, 9 жовтня Анкара оголосила про введення на північ Сирії своїх військ з метою створення там буферної зони, яка мала би захистити турецькі кордони від сирійських курдів.