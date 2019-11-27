Україна виконала всі вимоги представників "нормандської четвірки" - Дарка Оліфер [ Редактировать ]
Українська сторона виконала всі вимоги представників "нормандської четвірки", які були поставлені у жовтні 2016 року. Про це, за підсумками переговорів у Мінську, повідомила прес-секретарка представника України в контактній групі Леоніда Кучми - Дарка Оліфер.
За її словами, зокрема, завершилося розведення сил в районі Золотого, Петрівського та Станиці Луганській. Натомість з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до полонених.
Крім того, бойовики не надали безперешкодного доступу міжнарожним спостерігачам на всю тимчасово непідконтрольну територію Донбасу, - включно із ділянкою українсько-російського кордону.
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