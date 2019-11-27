Хода мужності. Марш захисників відбувся в Тернополі. Понад півтори тисячі військових бійців 44-ої окремої артилерійської бригади повернулися додому з передової. Як місто зустрічало своїх героїв - розповість Сніжана Сидорук.

Із потяга просто в обійми до найрідніших. Тернопільські артилеристи повернулися додому з передової.

"Шість місяців не бачила дитину, сьогодні вже побачу. Тяжко говорити - сльози радості", - говорить Тетяна Банкет, мати військовослужбовця.

Син з передової приїхав живим і здоровим. Та ще й з другом - з бойовим чотирилапим Арчі.

"Він там народився, він там пробув зі мною п'ять місяців", - говорить Юра Банкет, військовослужбовець.

44 окрема артилерійська бригада з цієї ротації повернулася без втрат.

"Одна присутність цієї бригади заставляє ворога задуматься, чи стоїть приміняти зброю проти наших піхотинців. Хлопці на відмінно справилися з усіма поставленими завданнями", - говорить Олександр Павлюк, командувач військами оперативного командування "Захід".

Підрозділи бригади несли службу поблизу населених пунктів Артемове, Новгородське, Зайцеве та Горлівка. Свого часу захищали Донецький аеропорт та билися за Дебальцеве. Цьогоріч стояли на Луганському та Донецькому напрямках.

"В артилерійській справі саме головне не дати працювати артилерії противника. Ми приймали участь тільки в демонстраційних діях і займались в чергування в зонах відведення, в районах відведення", - говорить Сергій Баранов, командир 44 окремої артилерійської бригади.

Понад півтори тисячі захисників пройшлися центральними вулицями Тернополя. Майже все місто зустрічало героїв словами подяки.

"Сьогодні тут, тому що хотіла висловити слова вдячності і своєю присутністю подякувати тим, хто зараз захищає наше мирне небо над Тернополем, наш спокій", - говорить Ольга Стасів, дружина загиблого медика-добровольця, жителька Тернополя.

Курсанти місцевого коледжу розгорнули на честь захисників 30-метровий прапор України.

Вшанували і загиблих побратимів. За роки російської воєнної агресії на Донбасі бригада втратила чотирнадцять військовослужбовців. Пам'яті полеглих героїв український музикант Андрій Підлужний присвятив пісню "падаючи на сніг".

"Це скоріше дань честь і повага до цих людей, тому що мало хто знає, шо саме переломний момент війни, саме наші артилеристи зіграли ключову роль і завдяки тому, що сьогодні вранці коли ми встаємо і маємо можливість відводити в садочок своїх діток ми маєм забезпечувати в першу чергу артилеристам, тому що артилеристи це боги війни", - говорить Андрій Підлужний, український співак та композитор.

Бійці, які повернулися на ротацію, пробудуть зі своїми родинами півроку. А потім знову на східний фронт.