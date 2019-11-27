Олігарха Олега Дерипаску залишать без громадянства Кіпру [ Редактировать ]
Кіпр позбавить громадянства російського олігарха з оточення Путіна Олега Дерипаску, а також членів його родини. Рішення ухвалили в уряді країни.
З 2013 на Кіпрі практикувалася схема "Громадянство - за інвестиції", коли іноземець, інвестувавши щонайменше два мільйони євро, міг отримати паспорт громадянина разом з можливістю подорожувати Європою без віз.
Нині цю схему переглянули, а критерії для отримання громадянства зробили суворішими. Нагадаю, з квітня 2018 Дерипаска перебуває під санкціями США - як фігурант так званого "кремлівського списку" - такі обмеження запровадили через російське втручання в американські вибори 2016 року.
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