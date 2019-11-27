Лунный гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец. Представителям этого знака зодиака будет несказанно везти в этот день. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.
Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно контролировать свое настроение и не поддаваться эмоциям.
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