На Донбасі за добу поранило трьох українських військових [ Редактировать ]
Трьох українських військовиків поранено на сході країни минулої доби - про це повідомили у штабі. Сьогодні окупанти атакували в районі Новолуганського били з гранатометів і кулеметів.
Напередодні бойовики здійснили дев'ять обстрілів. Переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
по теме
Артилерійську бригаду зустріли оваціями у Тернополі
Понад півтори тисячі військових, бійців 44-ої окремої артилерійської бригади повернулися додому з передової
На Донбасі поранило українського військового
Бойовики відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї
Волонтери привезли медобладнання та медикаменти лікарям на передову
За останню добу на Донбасі чотири рази порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Попри складні погодні умови волонтери сьогодні привезли на передову лікарям медикаменти та обладнання
Волонтери "Допомога Схід" привезли гуманітарку до лікарень Донбасу
Гуманітарна місія надважливе завдання української армії на Сході країни
Штаб ООС заявив про провокацію бойовиків на Донбасі
З Петрівського цілили з кулеметів у напрямку Старогнатівки. У штабі кажуть - бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь