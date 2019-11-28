Волонтери привезли медобладнання та медикаменти лікарям на передову

За останню добу на Донбасі чотири рази порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Попри складні погодні умови волонтери сьогодні привезли на передову лікарям медикаменти та обладнання