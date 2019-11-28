"Дочь-живодерка несет собаку топиться": Панин шокировал новым видео [ Редактировать ]
Скандальный актер Алексей Панин снова шокировал пользователей сети. На этот раз он записал ролик с собакой и опубликовал видео на своей странице в Instagtam в разделе Stories.
Видео-съемка ведется из ванной. На видео он подшучивает над своей дочкой Нюсей, которую называет "девочкой-живодеркой".
Видимо, собака Панина не любит воду и мыло.
"Девочка-живодерка несет собаку топиться. Лукас, посмотри на меня. Давай, мой его, Нюся", - говорит за кадром Панин.
Ранее мы писали о том, что в Одессе наказали живодера.
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