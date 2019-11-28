В среду, 27 ноября, в Одесской области произошел жуткий инцидент. Так, мужчина пригласил знакомого к себе домой на ужин, а затем забил его до смерти, передают местные СМИ.

После убийства, 55-летний злоумышленник спокойно пошел пасти скот. О случившемся полицейским рассказал брат погибшего. Он принялся искать родственника, однако обнаружил лишь его труп, посмотрев в окно дома односельчанина.

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Подозреваемого задержали менее чем через час. Он объяснил свой поступок тем, что со стороны покойного якобы поступило непристойное предложение к его жене. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На месте трагедии правоохранители изъяли улики, а тело направили на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что под Черниговом мужчина скончался на остановке, а также под Одессой мужчина зверски убил брата.