Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о врагах. Французский лидер не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО и призывает к новому диалогу с Москвой. Об этом сообщает "Европейская правда".

"НАТО - организация коллективной обороны, но против кого? Кто наш общий враг? Нам нужно уточнить это. И это очень стратегический вопрос. Иногда я слышу, как некоторые говорят, что это Россия или Китай, наш враг. Является ли целью Североатлантического альянса идентифицировать одного или другого как наших врагов? Я так не думаю. Наш общий враг в Североатлантическом альянсе - это терроризм, поразивший наши страны. Именно против террористических группировок французские военные ведут боевые действия в Сахеле, и именно в Сахеле мы потеряли 13 наших солдат", - сказал Макрон.

Раньше сообщалось о том, что Макрон поприветствовал возвращение украинских кораблей перед "нормандской встречей". А также Макрон созвонился с Путиным.