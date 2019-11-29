Мандарин - очень популярный фрукт в зимнее время. В нем содержится много витаминов и других полезных веществ о которых знает далеко не каждый. Итак, почему же нужно есть мандарины?

В этом фрукте содержатся витамин С, витамины группы В, витамин D, витамин К, а также калий, пектин, фолиевая кислота, магний, фосфор и кальций. Кроме того, мандарины очень полезны для фигуры. В них очень мало калорий, а также этот фрукт улучшает работу кишечника и нормализуют обмен веществ.

Также в мандаринах содержится нобилетин, который предотвращает накапливание жира в печени.

Регулярное потребление мандаринов помогает снизить уровень холестерина, улучшить состояние сердца и сосудов (благодаря содержанию калия), укрепить зубы и кости (благодаря содержанию кальция и фосфора).

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