Собака спряталась от хозяина под землей [ Редактировать ]
В США пес спрятался от своего хозяина в лисьей норе. Об этом сообщает Daily Mail.
Собака решила спрятаться от хозяина в норе и просидела там трое суток. Владелец все время искал своего питомца.
Через трое суток Уиттону позвонили и сообщили, что его собака может находиться в норе. Мужчина сразу же поехал за собакой и взял все его игрушки. Он начал нажимать на них и вскоре из-под земли послышался слабый скулеж.
Митси оказался без повреждений, но сильно был напуган.
Ранее сообщалось, что пенсионерка 11 лет хранила труп мужа в морозилке.
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