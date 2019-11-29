В США пес спрятался от своего хозяина в лисьей норе. Об этом сообщает Daily Mail.

Собака решила спрятаться от хозяина в норе и просидела там трое суток. Владелец все время искал своего питомца.

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Через трое суток Уиттону позвонили и сообщили, что его собака может находиться в норе. Мужчина сразу же поехал за собакой и взял все его игрушки. Он начал нажимать на них и вскоре из-под земли послышался слабый скулеж.

Митси оказался без повреждений, но сильно был напуган.