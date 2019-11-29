Мюнхенське оглядове колесо - улюблена локація туристів. Сьогодні його закрили, але атракціон продовжив обертатися. Чому - дивіться далі.

Металеву конструкцію зрушив з місця і встановив світовий рекорд австрійський силач. Франц Мюльнер прив'язав себе канатами до майже вісімдесяти-метрового Мюнхенського колеса огляду та силою своїх м'язів змусив її обернутися.

Атлет зізнається, попри нестерпний біль в усьому тілі, мусив рухатися далі - не хотів засмутити захоплених глядачів.

"Я відчував біль від першої до останньої секунди. Але я все-таки змусив його обертатися. Найголовніше - це правильно розраховувати свої сили, щоб не було травм", - говорить Франц Мюльнер, атлет.

На батьківщині Мюльнера називають "Австрійською Скелею". Він проводить у спортивних залах по п'ять годин на добу. Не зраджує звичці і у тріумфальний для себе день. Зафіксувати неймовірне досягнення приїхали представники Гамбурзького інституту рекордів. "Скелю" нагородили грамотою, у якій зазначено, - австрієць подужав зрушити півтори тони.

"Найскладніше змусити конструкцію зрушити, а потім уже легше. Я мав викластися на сто десять відсотків, аби зараз тримати цю грамоту. Але це було круто і цікаво! Хоча й - вкрай важко", - говорить Франц Мюльнер, атлет.

Раніше Мюльнер працював будівельником. Згодом знайшов себе у силовому спорті, в якому полюбляє встановлювати неймовірні рекорди. На своїх плечах - уже тягнув сімдесяти-тонний літак, панцерник та трамвай у Зальцбурзі.