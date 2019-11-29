Кофе - один из самых любимых напитков украинцев. Большинство людей начинают утро именно с чашки этого ароматного напитка. А знали ли вы, что кофе очень полезен для нашего с вами организма. О неожиданных свойствах этих зерен пишет simya.com.ua.

Кофе неплохо сочетается с алкоголем. Так, любители алкогольных напитков, регулярно употребляющие кофе, в меньшей степени рискуют заполучить цирроз печени.

Кофеин снижает риск рака кожи. Лосьоны для тела с содержанием кофеина из кофейных зерен и зеленого чая предотвращают образование злокачественных опухолей.

Одна-две чашки кофе в день повышают настроение и общее самочувствие. За это надо благодарить допамин - вещество, которое, как считают ученые, отвечает и за наше привыкание к кофейному напитку. Но не увлекайтесь! То же исследование показало, что те, кто выпивает более 2 чашек кофе в день, рискуют узнать, что такое приступы панической атаки.

У тех, кто не любит пить кофе, риск заболеть болезнью Паркинсона гораздо выше, чем у кофеманов.

Пресловутые антиоксиданты, о пользе которых трубят все диетологи и приверженцы правильного питания, оказывается, в большом количестве содержатся в кофе.

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Несмотря на то, что употребление кофе существенно снижает риск заболевания диабетом второго типа, самим диабетикам, предпочитающим кофе, труднее контролировать уровень сахара в крови.

Исследования подтверждают, что кофе существенно уменьшает боль в мышцах и действует эффективнее аспирина.

Развенчан и миф о том, что от кофе нарушается сердечная деятельность. Еще одно исследование подтвердило, что 4-5 чашек кофе в день сделают вас менее уязвимым к различного рода сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофе улучшает кратковременную память. Возможно, все дело в стимулирующем эффекте, который кофе оказывает на организм.

Всего три чашки в день - и женщины после 60 будут меньше страдать от потери памяти и ухудшение когнитивной функции.

Кофеин не вызывает гипертонии. У тех, кто кофе не пьет вообще, после одной-двух чашек временно повышается кровяное давление. А вот у тех, кто пьет кофе постоянно, ничего подобного не происходит, вероятно, из-за привыкания.

Кофе полезен для детей: в 1999 году были официально одобрены кофеиновые инъекции, которые прописывают младенцам для стимуляции дыхания в случае его внезапной остановки.

С помощью кофе можно даже избежать визита к стоматологу - главное, не кладите в чашку сахар и молоко.

Вареные кофейные зерна обладают некоторыми антибактериальными свойствами, способные уничтожать бактерию, являющуюся одной из причин образования кариеса и дырок в зубах. Кстати, это свойство кофе не имеет никакого отношения к кофеину, так что любителям кофе без кофеина нечего бояться.

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