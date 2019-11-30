В субботу, 30 ноября, в Одессе случилось происшествие. Так, поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину, который ехал на велосипеде в наушниках и не слышал сигнала поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Предварительно установлено, что 48-летний одессит на велосипеде пересекал железнодорожные пути и не заметил пассажирский поезд, который приближался. Машинист подавал предупредительные сигналы, однако велосипедист был в наушниках и не услышал их.

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Когда он почти переехал дорогу, поезд зацепил колесо велосипеда, мужчина упал и получил травмы, от которых скончался", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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