В Днепре маршрутка сбила 18-летнего парня [ Редактировать ]
В пятницу, 29 ноября, в Днепре на улице Передовой случилось жуткое ДТП. Известно, что маршрутка сбила 18-летнего парня. Молодой человек жив, его в шоковом состоянии увезла скорая помощь, передает "Информатор".
По предварительной информации, парень перебегал дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Маршрутка двигалась по крайней правой полосе. Он не успел добежать до обочины и угодил под колеса транспорта.
Пассажиры маршрутки вызвали медиков. Молодой человек был в сознании, его госпитализировали. На место ДТП приехала полиция, правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось, что Daewoo "влетел" в подростка на переходе, а также в серьезном ДТП авто оказался на крыше.
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