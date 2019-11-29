В пятницу, 29 ноября, в Днепре на улице Передовой случилось жуткое ДТП. Известно, что маршрутка сбила 18-летнего парня. Молодой человек жив, его в шоковом состоянии увезла скорая помощь, передает "Информатор".

По предварительной информации, парень перебегал дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Маршрутка двигалась по крайней правой полосе. Он не успел добежать до обочины и угодил под колеса транспорта.

Пассажиры маршрутки вызвали медиков. Молодой человек был в сознании, его госпитализировали. На место ДТП приехала полиция, правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что Daewoo "влетел" в подростка на переходе, а также в серьезном ДТП авто оказался на крыше.