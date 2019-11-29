У самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель [ Редактировать ]
Фото: militaryarms.ru
В Бельгии на взлетной полосе у самолета украинского производства "Руслан" отказал один из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".
"26 ноября 2019 года в городе Остенд, Бельгия, на самолете Ан-124-100-150 (UR-82072) авиакомпании "Авиалинии Антонова" во время разбега взлетной полосой на скорости 200 км/ч произошел помпаж второго двигателя", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе экстренно сел самолет.
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