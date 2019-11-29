В Бельгии на взлетной полосе у самолета украинского производства "Руслан" отказал один из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

"26 ноября 2019 года в городе Остенд, Бельгия, на самолете Ан-124-100-150 (UR-82072) авиакомпании "Авиалинии Антонова" во время разбега взлетной полосой на скорости 200 км/ч произошел помпаж второго двигателя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе экстренно сел самолет.