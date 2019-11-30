В России возле жилых домов разбился вертолет [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, в России в Абрау-Дюрсо случилось авиакрушение. Известно, что неподалеку жилых домов упал вертолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС.
"Вертолет упал в 100 м от жилых домов, но разрушений на земле нет. По данным очевидцев, в воздухе раздался хлопок, после чего он (вертолет - ред.) упал в лесополосе, вертолет полностью сгорел, пилота нашли в 30 метрах от вертолета", - говорится в сообщении.
Так, возле поселка Дюрсо упал вертолет Robinson, принадлежавший Центру винного туризма. На его борту был один пилот, он погиб. Вертолет выполнял полет из поселка Дюрсо в Анапу. Следственные органы возбудили уголовное дело.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета Robinson RA (бортовой номер 05795) в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Мали столкнулись два вертолета, а также в Испании разбился самолет.
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