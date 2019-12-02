Українська спортивна сенсація. Одеситка Анжеліка Терлюга визнана найкращою каратисткою світу. Дівчина очолила історичний рейтинг Всесвітньої федерації карате у ваговій категорії до п'ятдесяти п'яти кілограмів. Як їй це вдалося? - розкаже Андрій Анастасов.

Анжеліка Терлюга. Їй двадцять сім: приваблива, темпераментна. І хоча займається карате з дитинства, зліт у її кар'єрі стався лише чотири роки тому. Відтоді суцільні медалі на світових турнірах, зокрема золото Чемпіонату Європи минулого року.

Анжеліка пояснює: просто повірила у свої сили. Складові успіху - старанні заняття під наглядом талановитого тренера, висока конкуренція всередині команди, правильне психологічне налаштування й коронний удар, про нього знають уже в усьому світі.

"В спорте, конечно, мне очень нравится постоянно ставить перед собой какие-то непреодолимые задачи и все время двигаться к ним", - говорить Анжеліка Терлюга, майстер спорту України міжнародного класу з карате.

Останнє досягнення: у своїй категорії Терлюга очолила рейтинг Всесвітньої федерації карате - такої кількості балів ще ніхто не набирав за усю його історію. Тільки з початку цього року Анжеліка завоювала п'ять золотих та одну бронзову медалі на турнірах "Карате Один Прем'єр Ліга". І це сенсація, адже на змагання збираються лише найсильніші каратисти світу.

"Выиграть в соревнованиях такого уровня практически нереально: там зацепиться за третье место считается достижением, а она просто во всех фіналах, да еще и все выиграла. Мне очень приятно, я очень доволен, весь мир просто стоит на ушах, все не знают даже, как это оценить", - говорить Денис Морозов, тренер одеського клубу карате.

Тренер Денис Морозов завжди трошки критикує Анжеліку. Адже треба постійно підвищувати рівень підготовки.

"Иногда это доходит до слез, иногда она выходит из себя, я ее каждый месяц один раз точно стабильно выгоняю из клуба. Проходит день - она признает, что была неправа, возвращается. Поэтому здесь нет у нее такого статуса звезды, который бы ее расслабил", - говорить Денис Морозов, тренер одеського клубу карате.

Наразі головна мета дівчини - Токіо. На Олімпійських іграх, які відбудуться в Японії наступного літа, у програмі змагань уперше буде представлене карате. І з огляду на рейтинг одеситки, вона, ймовірно, візьме участь у суперництві. Отже запам'ятайте це ім'я: Анжеліка Терлюга.