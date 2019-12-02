ЗСУ понесли втрати на Донбасі [ Редактировать ]
Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Як повідомили у штабі, у тил позицій Об'єднаних сил намагалася зайти диверсійна група. Під час виконання бойового завдання - щоб завадити противнику потрапити на нашу територію - двоє армійців на смерть підірвалися на вибухівці.
Минулої доби на фронті зафіксовано 7 ворожих атак. Бойовики обстріляли українські позиції неподалік Новогригорівки з мінометів 82 калібру. Оборонців Новолуганського - атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а околиці Лебединського - накрили вогнем з РПГ.
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