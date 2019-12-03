Доба на Донбасі минула без втрат для української армії [ Редактировать ]
П'ять ворожих обстрілів зафіксували на Донбасі попередньої доби. Бойовики активізувались пізно ввечері. Застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.
Напружено було біля Авдіївки, Павлополя, Старогнатівки та Лебединського. Втрат в українському війську немає.
по теме
Біля Авдіївки та Павлополя зафксували обстріли противника
Бойовики активізувались пізно ввечері. Застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети
На Донбасі зафіксували добу без обстрілів
Тим часом у Мар'їнці місцеві жителі вже понад тиждень живуть без світла. Через негоду там досі знеструмлені півсотні приватних будинків
ЗСУ понесли втрати на Донбасі
Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі - у тил позицій Об'єднаних сил намагалася зайти диверсійна група
Під Мар'їнкою "лютують" снайпери ворога
Фронтова Мар'їнка. Тут під вогонь бойовиків потрапила жінка. Вона йшла з маленькою донькою, коли в неї влучила ворожа куля.
На Донбасі бойовики встановлюють нові мінні загородження
Напередодні ж російські найманці атакували наші позиції дев'ять разів