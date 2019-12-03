На Черкащині суд уже п'ятий рік не може поставити крапку у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його жорстоко закатували у квітні 2014 року. Поліція затримала ймовірних виконавців та організатора злочину. Що гальмує процес - знає Станіслав Кухарчук.

Автозаки, безліч поліції та активісти - така картина для Городищенського районного суду за останні пів-року стала звичною. Саме стільки колегія суддів слухає справу про вбивство героя України Василя Сергієнка. Це вже 6 колегія від початку судового слідства.

"Звичайно, що мене обурює оце затягування справи, це затягування справи грає тільки на руку людям, які вбили мого чоловіка", - говорить Валентина Сергієнко, вдова Василя Сергієнка.

І це засідання не минулося без затягування. Призначене на 10 ранку воно починається в полудень. Процесуальний прокурор вимагає відводу колегії. Сторона обвинувачення вважає суддів заангажованими. Під домашній арешт вони випустили навіть обвинуваченого в організації злочину... Потім Кропивницькій прокуратурі вдалося домогтися, щоб його знову взяли під варту.

"У відповідності до ухвали Кропивницького апеляційного суду вказано, що безпосередньо ніякі ризики не змінились, ніяких нових обставин не було встановлено, тому підстави для обрання йому домашнього арешту колегія суду в Кропивницькому не вбачає", - заявила Вікторія Дидич, процесуальний прокурор.

Із шести затриманих фігурантів справи в СІЗО перебувають лише двоє. Щойно зайшовши до зали суду, обвинувачені передусім обіймаються і діляться новинами.

А це кадри літа 2017 року. Тоді Горбенко - обвинувачений у викрадені журналіста - перебував у СІЗО і в подробицях розповідав слідчим, як викрадали Сергієнка з будинку у Корсунь-Шевченківському і кому передавали для катувань і вбивства.

"Возле этого автомобиля стояли какие-то люди? - Да! Двое. - Кто? - Воронков! Как зовут? - Вова! - Ага, Владимир. И возле Воронкова, кто? - Коля!"

Та попри зізнання на слідчому експерименті захист і досі наполягає, що всі обвинувачені до затримання навіть не були знайомі між собою.

"Вони познайомилися тільки під час досудового слідства по даному кримінальному провадженню і є підтвердження цьому і ми будемо досліджувати під час судового розгляду", - заявив Валерій Добряниця, адвокат обвинувачених.

Щоправда, до розгляду справи по суті Городищенський суд ніяк не дійде. Сьогодні не змогли забезпечити етапування обвинуваченого в організації злочину Вадима Мельника зі столичного СІЗО. Аби встановити з ним відеозв'язок колегія робить перерву на 4 години. Друзі загиблого журналіста таким поворотом обурені.

"За першої нагоди у нас всі судді брали відвід і "до побачення", а ці вчепилися зубами і гарно бачимо і наблюдаємо за цим", - зазначив Олег Собченко, товариш Василя Сергієнка.

Та навіть через 4 години якісний зв'язок зі столичним СІЗО в Городищі встановити не змогли і засідання в черговий раз перенесли. Завтра слухання мають продовжитись.