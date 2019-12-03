Лунный гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, будет один из нейтральных дней в лунном месяце. В этот период необходимо больше проявлять активность и инициативу. Также будет крайне важно трансформировать себя и перенаправлять потоки энергетики на созидание.
Этот день может быть также и опасным для тех, кто прикладывал мало усилий на прошлой неделе. Также обостряются подсознательные страхи, беспокойство и тревога. Будьте осторожны с обманами. Новые дела лучше не начинать, так как можно неправильно оценить свои возможности и силы.
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