В среду, 4 декабря, будет один из нейтральных дней в лунном месяце. В этот период необходимо больше проявлять активность и инициативу. Также будет крайне важно трансформировать себя и перенаправлять потоки энергетики на созидание.

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Этот день может быть также и опасным для тех, кто прикладывал мало усилий на прошлой неделе. Также обостряются подсознательные страхи, беспокойство и тревога. Будьте осторожны с обманами. Новые дела лучше не начинать, так как можно неправильно оценить свои возможности и силы.

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